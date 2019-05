Hospital Santo Antônio recebe doações

O Hospital Santo Antônio recebeu nesta quinta-feira, nove de maio, 150 cobertores e 100 lençóis doados a partir de iniciativa do Banco Itaú através do seu gerente, o sepeense Gilberto Freitas.

A ação é da Fundação Itaú Social que promove a “Gincana da Solidariedade” . A agência de Campo Bom fez a maior arrecadação desta edição com 57 toneladas que foram revertidas em 7.168 cobertores e 2.700 lençóis. A entrega foi agilizada através de Marlene Freitas, tia de Gilberto, que entrou em contato com a direção do Hospital.

Ainda outros 50 cobertores e 50 lençóis tiveram como destino a “Casa Maria” de Santa Maria.