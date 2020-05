Hospital Santo Antônio recebe mais de R$ 100 mil para enfrentamento da Covid-19

Hospital Santo Antônio de São Sepé recebe recurso de R$ 103.128,68 (Cento de três mil cento e vinte e oito Reais com sessenta e oito centavos) do Ministério da Saúde, que permiti atuar de forma coordenada no controle do avanço da pandemia.

As Santas Casas e hospitais filantrópicos do Rio Grande do Sul receberão um valor adicional de R$ 49,4 milhões do Ministério da Saúde para arcar com despesas extras decorrentes da pandemia da Covid-19. O valor é referente à primeira de duas parcelas dos recursos repassados a este fim, definidos pela Lei 13.995/2020. No Estado, 108 hospitais serão beneficiados.

As instituições que constam no Plano de Contingência Estadual e as localizadas em municípios que têm presídio receberão recursos neste primeiro momento. O valor e os hospitais aptos a receber o dinheiro da segunda parcela deverão ser definidos na próxima semana, baseados em critérios epidemiológicos de disseminação do vírus. O valor total repassado pelo governo federal por meio desta lei a todos os Estados e ao Distrito Federal soma R$ 2 bilhões.

Os recursos deverão ser aplicados na aquisição de medicamentos, suprimentos, insumos, produtos e equipamentos hospitalares. Também podem ser aplicados em pequenas reformas e adaptações físicas para aumento da oferta de leitos de terapia intensiva e com a contratação e o pagamento dos profissionais de saúde necessários para atender à demanda adicional.

Leia a íntegra do documento que dispõe sobre o auxílio emergencial às Santas Casas e hospitais filantrópicos aqui.

Fonte: SES