Hospital Santo Antônio recebe R$ 200 mil através de emenda

Nesta quarta feira, 11, a assessoria do deputado federal Paulo Pimenta esteve em agenda com presidente do Hospital Santo Antônio de São Sepé, Sr Antônio Carlos Araújo Pinto, onde foi registrado o ato de entrega oficial de mais uma emenda parlamentar impositiva de autoria do deputado Pimenta, no valor de 200 mil reais, para fins de custeio. Deste modo o parlamentar confirma o compromisso com a saúde dos sepeenses, já que todos os anos contempla o hospital com emendas parlamentares. No mesmo ato o assessor Julio Lima já confirmou mais uma emenda para o ano 2021, já que entende que ajudando o hospital estará ajudando toda a sociedade independente de qualquer cor partidária.