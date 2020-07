I Campanha Solidária Integrada da AFCSS

Encerra hoje, sábado, 04, a primeira Campanha Solidária da AFCSS, que irá beneficiar entidades assistências de São Sepé, entre elas : Asilo São Vicente de Paulo, Liga Feminina de Combate ao Câncer, CRAS, Conselho Tutelar e Grupo Mais Amor, receberão as doações.

Estão sendo arrecadados alimentos não perecíveis, itens de higiene pessoal, produtos de limpeza e agasalhos.

Foram criados pontos de recolhimento:

Mercado do João

Mercado Nativista

Açougue e Mercado do Veveka

Mercado Degrandi

Mercado São Jerônimo

Mercado Pouca Sombra

Casa do Fumo

Mercado Veleda

Mercadito

Churrasco e Cia

Mercado São Francisco

Mercado da Família

Mercado do Chico

Mini Mercado Alisson

Mercado Figueira

Mercado Lembra Sul

O encerramento está previsto para as 17 horas, com Drive Thru nos seguintes pontos:

Próximo à Caixa D’Água bairro Kurtz

Igreja Matriz

Em frente ao CRAS

Em frente a Agropecuária Serrana

Avenida XV de Novembro em frente Mecânica Ruviaro

A campanha conta com a parceria das entidades: Grupo Mais Amor, Índio Sepé CTG, CTG Os Maragatos, CTG Pingo Amigo, CTG Ronda Crioula e Escola João XXIII, Loja Harmonia 64, Colchões Ortobom, Rodoauto Pneus e Loja Paz e Labor