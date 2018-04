Foram identificadas as duas vítimas fatais de um acidente ocorrido na BR-392, em São Sepé, na madrugada de hoje, 21. Caurê Motta Pires, de 26 anos, e Roberto Costa Oliveira, de 36 anos, estavam no Fiat Palio com placas de São Sepé, que colidiu em um caminhão de Princesa/SC. As informações foram confirmadas por familiares e amigo.