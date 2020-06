Identificado homem encontrado sem vida no pátio de residência

Na manhã deste domingo, 31, um homem foi encontrado morto no pátio de uma residência, na rua Ataídes Pontes, bairro Santos, em São Sepé.

Conforme dados colhidos no local, a vítima, identificada como Clecir de Lima Ribeiro, conhecido como Miquita, 53 anos, foi encontrada já sem vida e com ferimentos na cabeça. O homem morada sozinho.

A Polícia Civil está investigando o caso.