Idosa é atropelada no centro

Por volta das 16 horas de hoje, quinta-feira, 01, uma idosa ficou ferida após ser atropelada por um Fiat Strada, na esquina das ruas Sete de Setembro e Plácido Gonçalves.

De acordo com a condutora do veículo que atropelou a idosa, um grupo de pessoas estava atravessando a rua e a idosa ficou para trás, sendo atropelada. Ainda de acordo com a condutora, ela conduzia o veículo em velocidade baixa.

A idosa atropelada foi atendida pelo SAMU e encaminhada ao Hospital Santo Antônio.

(Fotos: Roberto John)