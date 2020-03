Idosos receberão vacina contra gripe em casa em São Sepé

O Secretário de Saúde de São Sepé, Marcelo Ellwanger, anunciou no início da noite desta segunda-feira, 23, que o primeiro lote de vacinas contra a gripe esgotou já no primeiro dia de campanha no município. Ele adiantou, no entanto, uma alteração no procedimento.

Ellwanger explicou que as doses estão sendo enviadas em remessas pelo Ministério da Saúde, medida que afeta todos os municípios. Contudo, ele adiantou que a população pode ter calma, já que a campanha se estenderá até abril.

O titular da pasta também divulgou uma alteração no procedimento voltado à população com mais de 60 anos: a vacinação será feita por domicílio. Marcelo disse que as residências serão percorridas por profissionais em cada bairro. “A população pode ficar tranquila que nossa equipe vai realizar a vacinação nas casas, organizando o trabalho por ruas em cada bairro”, frisou.

A alteração, segundo o titular da pasta, vai evitar filas e aglomerações nos postos de saúde.