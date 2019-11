Iluminação da Praça das Mercês será apresentada nesta sexta

O Papai Noel já agendou compromisso para a noite desta sexta-feira, 29 de novembro: a partir das 20h ele estará na Praça das Mercês para participar da primeira atividade do Natal da Família Sepeense 2019.

A cerimônia que está sendo preparada pela Fundação Cultural Afif Jorge Simões Filho terá ainda, apresentação de coros e do músico Marquinho do Sax. De acordo com o presidente da entidade organizadora, Luis Garcia, o público pode esperar novidades no cenário, que teve a iluminação ampliada. A programação é voltada para todas as idades.