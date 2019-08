Imagens de câmeras poderão comprovar infrações em São Sepé

A prefeitura de São Sepé poderá contar com as imagens captadas por câmeras de segurança para comprovar infrações contra o Código Administrativo do Município e responsabilizar os autores.

A medida está formalizada pela Lei Complementar N°06/2019, aprovada pela Câmara de Vereadores e sancionada pelo prefeito Léo Girardello. A matéria abrange situações como danos aos bens públicos, descarte de lixo em locais irregulares e abandono de animais. Para a aplicação da norma, serão considerados vídeos captados por equipamentos particulares e pelo sistema de vigilância local.