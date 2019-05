Inaugurada a nova ponte do São Rafael

Uma solenidade marcou a inauguração da nova ponte do São Rafael na manhã desta sexta-feira, 31 de maio. Representantes do Executivo, Legislativo e lideranças comunitárias participaram do ato simbólico de entrega da obra que deve tornar mais fácil o deslocamento dos moradores daquela região.

A travessia teve o investimento de R$ 131mil em recursos próprios da administração municipal e agora é motivo de comemoração para quem precisa transitar pelo local. Este é o caso do presidente da Associação de Moradores do São Rafael, José Francisco Leal Machado. Na oportunidade, ele agradeceu o empenho da prefeitura em resolver um problema histórico, já que a estrutura antiga acabava cedendo com a força da água e o peso dos caminhões. “São 32 famílias beneficiadas, que precisam passar aqui quase todos os dias para trabalhar. Por muitas vezes viemos aqui com trator para buscar as pessoas. Para nós, essa obra é um orgulho”, declarou. O vereador Gilvane Moreira também se manifestou: “Fico feliz de ver essa obra inaugurada com recursos próprios, pois os municípios enfrentam dificuldades financeiras”, reconheceu.

Já o prefeito Léo Girardello destacou o empenho coletivo para que a construção saísse do papel. “Um conjunto de pessoas trabalhou para que pudéssemos fazer esta ponte. Foi um investimento sem dinheiro de fora. A gestão pública deve ser um meio para transformar vidas. Cada centavo pago pelos contribuintes está sendo economizado e bem administrado”, disse.

A nova ponte é construída em concreto armado, possui 22,62 metros de vão e pode suportar até 25 toneladas.