Inaugurada ponte entre Vila Nova do Sul e Santa Margarida do Sul

Na manhã deste domingo (24) foi inaugurada a ponte Belchior de Moraes Neves, assim denominada, reconstruída sobre o Arroio Laranjeiras.

A obra que interliga os municípios de Vila Nova do Sul e Santa Margarida do Sul foi realizada por meio de recursos oriundos da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, e foram investidos R$ 2.021.099,20.

O ato contou com a participação dos prefeitos municipais José Luiz Camargo de Moura de Vila Nova do Sul e Luiz Felipe Brenner Machado de Santa Margarida do Sul, vereadores de Vila Nova do Sul, Santa Margarida do Sul e Caçapava do Sul, secretários municipais de ambos os municípios, representantes da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Vila Nova do Sul, autoridades civis de diversos segmentos e um grande número da população em geral.

O prefeito José Moura de Vila Nova do Sul destacou em sua fala que reconstruir essa ponte era uma das prioridades da gestão.

“Buscamos de forma incansável recursos para esta ponte que sofreu colapso total com as fortes chuvas em 2017, e felizmente fomos atendidos pela Defesa Civil. O setor primário tem um papel muito importante para o desenvolvimento de nosso município e a Administração Municipal está atenta a isso, buscando dar todo o suporte necessário à população moradora do interior e relatou também a parceria com o Município vizinho de Santa Margarida do Sul e empresas de Vila Nova do Sul”, frisou.

Fizeram uso da palavra o prefeito municipal de Santa Margarida do Sul, Luiz Felipe Brenner Machado, o secretário de obras de Santa Margarida do Sul, Aduilio Benetti, o secretário de administração de Vila Nova do Sul, Agliberto Raymundo, secretário de obras de Vila Nova do Sul, José Gilmar Pereira da Silva, presidente da Câmara de Vereadores de Vila Nova do Sul, Cézar Ricardo Hermes Oliveira, engenheiro civil responsável pelo projeto da obra Paulo Ricardo Zago Nogara, presidente da CELETRO José Benemídio Almeida e familiares do homenageado Belchior de Moraes Neves, todos falaram da grande importância da obra para os moradores de Vila Nova do Sul e Santa Margarida do Sul, facilitando assim a prestação de serviços básicos para moradores da localidade e região.

Após a solenidade de inauguração da obra foi servido um almoço com grande participação da população em geral no Salão da Comunidade do Cambaí, oferecido por produtores e empresas da região.