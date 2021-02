Inaugurado Polo Educacional de Formigueiro

Na manhã de sexta-feira(29), foi inaugurado o Polo Educacional de Formigueiro.

O ato inaugural cumprindo com todos os protocolos de cuidados com relação ao covid-19, contou com um grupo limitado de convidados.

Participaram do ato de inauguração, convidados pela empreendedora e coordenadora Laís Moreira Figueiredo, o prefeito Xirú, o vice-prefeito Gilson Murilo Severo, Pablo Milani presidente da Câmara Municipal, a secretária de Educação do município Isabel Fantinel, o secretário da fazenda, João Laerte Ferreira, e o Padre Alcione Carvalho, que proferiu bençãos ao novo empreendimento.

O evento também foi prestigiado com a presença da senhora Lací dos Santos Moreira (Avó da coordenadora) e Taiane de Oliveira da Costa, responsável pela área de Tecnologia da Informação (T.I).

Antes da apresentação do espaço físico do Polo Educacional, a coordenadora Laís Moreira Figueiredo, falou da oportunidade dela, como formigueirense poder oferecer para a cidade, um projeto de Ensino e de novas possibilidades de crescimento na área da Educação. O prefeito Xirú, ressaltou o momento, e disse que o papel do Gestor Público é incentivar e favorecer novos empreendimentos para o município. A secretária de educação, Isabel Fantinel, expôs a sua felicidade de presenciar o momento importante e almejado na área educacional, destacando que tudo passa pela Educação. O padre Alcione Carvalho, com uma oração abençoou o estabelecimento educacional.

Após ser descerrada a fita inaugural todos tiveram a oportunidade de conhecer o espaço físico do Polo Educacional. O Centro Profissional Multidisciplinar/Polo Educacional de Formigueiro fica localizado na Travessa Armando Trojahn, nº. 72.