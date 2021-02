Incêndio atinge antigo prédio da Alkaest

O Corpo de Bombeiros de São Sepé foi solicitado mais uma vez para atuar no combate a um foco de incêndio que se intensificou no prédio que abrigou instalações da antiga Alkaeste que foi desativado e abandonado a bastante tempo e já pegou fogo outra vezes.

As guarnições da equipe dos Bombeiros estão desde as 6h da manhã tentando combater o fogo. Já foram gastos 15 mil litros de água. O que dificulta a extinção do fogo segundo informações dos Bombeiros é que os materiais que estão queimando são rejeitos industriais possivelmente parafina.

O incêndio agora está controlado, mas os Bombeiros seguem trabalhando no local buscando uma maneira de extinguir de vez os focos que ainda ficaram. O fogo se propagou na vegetação no entorno da área queimada.

As causas de como iniciou o fogo ainda são desconhecidas.