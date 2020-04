Incêndio atinge lavoura de soja e vegetação no Bairro Kurtz

Um incêndio de grandes proporções iniciou em uma lavoura de soja já colhida, devido a forte estiagem, a palha da soja que está sobre o solo bastante seca causando o incêndio onde se alastrou rapidamente atingindo parte da vegetação do mato. O sinistro ocorreu voltas das 16h, no Passo das Tropas, bairro Kurtz.

Com isso, é grande a facilidade de que com qualquer ponto de combustão ou de ignição, possa se originar um grande incêndio nestes locais.

O Corpo de Bombeiros atuou no local e utilizaram dois caminhões de água para extinguir o fogo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros ainda restam vestígios de fumaça que ficaram nos tocos que formam queimados.

No fim da tarde, um ar carregado com partículas de fumaça podia ser percebido por quem mora na área urbana.