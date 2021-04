Incêndio atinge local que abrigava antiga fábrica no bairro Lili

O Corpo de Bombeiros de São Sepé atendeu uma ocorrência de incêndio, na manhã desta quinta-feira, 22, no terreno que abrigou a antiga fábrica Alkaest, no bairro Lili.

O Corpo de Bombeiros teve dificuldades em combater o incêndio, devido a rejeitos industriais, possivelmente parafina, que estavam no local.

O fogo se alastrou pela vegetação em torno da área provocando muita fumaça.

A preocupação principal dos bambeiros foi preservar as casas próximas que sofrem com as fumaças provocadas pelo incêncio.