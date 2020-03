Incêndio atinge propriedade que receberá a Colheita da Oliva

Na tarde desta quinta-feira, dia 05, um novo incêndio atingiu a propriedade rural em Caçapava do Sul que receberá nesta sexta-feira a Abertura Oficial da Colheita da Oliva no Estado.

Os proprietários Jorge e Rosane Abdala já acionaram o Corpo de Bombeiros para evitar que o incêndio chegue na sede da Fazenda, que fica na localidade da Pitangueira.

Os Bombeiros chegaram no local por volta das 17h e já estão trabalhando para controlar as chamas. No domingo, dia 01, um outro incêndio quase atingiu o Pomar de Oliveiras, onde o fogo foi controlado pelos Bombeiros com ajuda dos vizinhos e das industrias de calcário.

Já o incêndio desta quinta-feira foi próximo a sede da fazenda, onde em virtude do vento se alastrou mais rápido . A Polícia Civil foi acionada para investigar a causa dos dois incêndios em menos de quatro dias.

A Abertura da Colheita da Oliva acontece durante todo o dia com a presença do Governador do Estado, Eduardo Leite, o Presidente da Assembleia do RS, Ernani Polo, e outras autoridades e representantes de entidades ligadas ao agronegócio.

Fonte: Jornal do Garcia.