Um grande incêndio está consumindo o mato de eucaliptos que circunda o loteamento próximo ao cemitério municipal. Duas equipes do corpo de Bombeiros estão tentando controlar as chamas, mas em virtude dos fortes ventos o fogo está se espalhando. De 30 a 40% do mato já foi consumido pelo fogo. Tem altas labaredas no local.

(Fotos Fabiana Garcia)