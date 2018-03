Incêndio consome totalmente residência no bairro Pontes

Um incêndio hoje pela manhã, por volta das 8h40, consumiu totalmente uma residência na rua Teófilo Pitelkow no bairro Pontes. De acordo com dados apurados com populares que estavam no local, a residência pertencia a uma mulher conhecida como “Mudinha” que não estava mais morando na residência pois se mudou para Porto Alegre com medo de retaliações de usuários de drogas do bairro. É a segunda vez que a residência é incendiada. Os Bombeiros atenderam rapidamente o incidente, controlando as chamas e evitando que o fogo se alastrasse para outras residências.

Fotos: Roberto John