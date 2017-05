Incêndio criminoso destrói veículo no centro

Por volta das 9 horas da manhã, um veículo foi supostamente incendiado. De acordo com uma testemunha que presenciou o fato da janela de sua residência, um senhor ao passar pelo local e atirou algo em direção ao veículo ocasionando assim o início do fogo.

Ainda de acordo com relato da testemunha, este senhor foi até o pátio de um estabelecimento de ensino que se localiza na mesma esquina e jogou algo no interior do pátio e depois voltou para a esquina do incidente alertando sobre o fogo no veículo.

Populares apagaram as chamas usando extintores. A Brigada Militar e a Polícia civil foram chamados para atender a ocorrência.

Após colherem os fatos, os envolvidos foram conduzidos até a Delegacia de Polícia para o registro da ocorrência. A Polícia civil irá averiguar a veracidade dos fatos, porque a pessoa acusada de ter causado o sinistro, afirma que não tem nada a ver com isso, que apenas estava passando pelo local quando percebeu as chamas no veículo e alertou sobre o incêndio.

(Fotos: Roberto John)