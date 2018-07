Um incêndio, por volta das 21h30min desta quarta-feira, destruiu uma casa localizada no Bairro Kurtz, em São Sepé.

A casa ficou completamente destruída pelo fogo e felizmente ninguém ficou ferido. Os bombeiros foram acionados e não há informações ainda sobre as causas do incêndio. Populares disseram que a moradora não estaria em casa no momento do ocorrido.

Amigos estão se mobilizando em redes sociais para ajudar a família.