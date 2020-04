Incêndio em galpão é controlado pelos Bombeiros

Um incêndio em um galpão na madrugada de segunda-feira, 27, por volta das 1 hora, na Avenida Daia Gazen, foi controlado pelo corpo de bombeiros.

Conforme o proprietário da Chácara Casanova, Edson Casanova, os Bombeiros foram rápidos, solidários e competentes ao atenderam a ocorrência prontamente evitando um incêndio de maiores proporções, já que o incêndio poderia se alastrar em direção as residências do Bairro Santos. Edson ainda comentou que a origem do incêndio se deu com uma fagulha de brasa que a ventania da noite lançou sobre um caibro.