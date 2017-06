Incêndio em porão de uma casa na Avenida XV

Na manhã de hoje, 02, ocorreu um incêndio no porão de uma residência na Avenida XV de Novembro.

De acordo com relato colhido com a moradora, um funcionário da SMEC que transitava pela rua Capitão Elautério avistou a fumaça e foi até sua residência dar o alerta. Os bombeiros foram chamados e graças a agilidade de sua chegada as chamas foram controladas, evitando que o fogo se alastrasse pelo resto da residência.

Ainda de acordo com a moradora, ela estava em um cômodo na frente da residência atendendo seu filho não percebeu o início do incêndio. Os bombeiros informaram que o sinistro começou devido a duas máquinas de lavar roupas estarem ligadas na mesma tomada.

Ninguém ficou ferido, já o porão ficou consumido pelo fogo destruindo completamente as máquinas.

(Fotos: Roberto John)