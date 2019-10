Incêndio em residência no centro da cidade

Na noite de quarta-feira, 16, por volta das 21h30, um incêndio atingiu uma casa na rua Frutuoso Pontes, bairro Centro.

Os vizinhos assim que perceberam as chamas acionaram o Corpo de bombeiro que chegou rápido ao local do sinistro, conseguindo controlar as chamas.

Os vizinhos relataram que na residência mora uma senhora que frequenta o imóvel somente nos finais de semana.

No terreno existem mais duas residências, que pela rápida ação do Corpo de Bombeiros não foram atingidas.