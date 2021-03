Indivíduo é preso por violência doméstica

No final da manhã deste domingo, 07, a Polícia Civil prendeu um indivíduo acusado de violência doméstica. De acordo com a polícia civil, a Brigada Militar informou sobre a ocorrência na noite de sábado, 06.

O poder judiciário trabalhou rapidamente, e deferiu a ordem prisional no final da manhã de hoje. Com o decreto prisional em mãos, a policia civil saiu em busca do suspeito e logrou êxito na captura do indivíduo que foi levado ao presídio e encontra-se a disposição da justiça pública.