Informe Epidemiológico aponta 112 casos de coronavírus no RS até terça, dia 24

No Rio Grande do Sul, até esta terça-feira (24/3), foram notificados 2.726 casos indicativos de coronavírus. Entre os quais, 112 foram confirmados, 826 descartados e 204 suspeitos seguem em investigação para Covid-19. Estão em análise para classificação 1.064 notificações. Os dados são do Informe Epidemiológico, finalizado às 17h25.

O Laboratório Central do Estado (Lacen) realizou 232 testes para o novo coronavírus nesta terça (24). Desses, 207 deram negativo e 25 positivos.

Ainda de acordo com o Informe Epidemiológico, há casos positivos em 35 municípios gaúchos. A maior parte está em Porto Alegre (47), seguido de Bagé (7), Canoas (6) e Lajeado (5)

Entre os casos confirmados, 43 (38%) são do sexo feminino e 69 (62%) do sexo masculino. A faixa etária com maior número de casos é a dos 50 aos 69 anos, com 47 casos (42%).

SITUAÇÃO NO RIO GRANDE DO SUL (RS)

Município e Total de casos

Alvorada, 2

Anta Gorda, 1

Bagé, 7

Bento Gonçalves, 2

Camaquã, 1

Campo Bom, 2

Canoas, 6

Capão da Canoa, 2

Carlos Barbosa, 1

Caxias do Sul, 2

Charqueadas, 1

Cruzeiro do Sul, 1

Dois Irmãos, 1

Eldorado do Sul, 1

Erechim, 3

Estância Velha, 1

Estrela, 1

Farroupilha, 1

Garibaldi, 1

Ivoti, 2

Lajeado, 5

Osório, 1

Paraí, 1

Porto Alegre, 47

Rio Grande, 1

Santa Maria, 2

Santana do Livramento, 3

Santiago, 1

Santo Antonio da Patrulha, 1

São Leopoldo, 1

Sapiranga, 1

Serafina Correa, 3

Taquara, 1

Torres, 4

Viamão, 1

