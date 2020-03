Informe publicitário: LOCALNET

A cada dia a precaução com o Corona Vírus (COVID-19) aumenta e mais empresas estão aderindo ao Home Office, ou seja, liberando os funcionários para trabalhar em casa no intuito de evitar aglomerações e a propagação da doença.

Além de ter uma conexão estável e de qualidade, também é necessária preocupação na hora de proteger os dados da sua empresa. Quando o funcionário está trabalhando através da Internet os dados podem estar trafegando expostos ao mundo externo.

O cliente LOCALNET, que já conta com a melhor conexão à Internet, também possui suporte técnico gratuito para configurações de VPN (Virtual Private Network), um mecanismo utilizado por grandes empresas para garantir a segurança adequada dos seus dados que trafegam na grande rede.

Entre em contato para saber como contratar e como podemos ajudá-lo a criar um ambiente de Home-Office seguro para as informações sigilosas da sua empresa.

