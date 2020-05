Informe publicitário: Santa Rita Remates

Em tempos de quarentena, o campo não pode parar. Um bom exemplo disso, é a atuação do Santa Rita Remates. A empresa conta com uma equipe qualificada e devidamente preparada para operar os leilões de forma virtual e presencial, tomando todas as precauções necessárias para a segurança de seus clientes e funcionária. Acompanhe a agenda:



Dia 22/05/2020

Feira de Outono – Formigueiro/RS

Feira de terneiros, terneiras e vaquilhonas

500 Reses

Horário: 16 horas

Local: Parque de Exposições de Formigueiro/RS



Dia 26/05/2020

3º Remate de Produção

Agropecuária Irmãos Piveta

900 Reses

Horário: 18 horas

Local: Sindicato Rural de São Sepé

CADASTRO ANTECIPADO

Mais informações:

(55) 3233 1127

(55) 99613 1587