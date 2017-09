Inicia Semana da Pátria 2017 em São Sepé

As atividades da Semana da Pátria 2017 foram abertas oficialmente nesta sexta-feira, 1º de setembro, em São Sepé. A cerimônia contou com a presença de autoridades e da comunidade em geral, além do homenageado em nível municipal, o médico Roberto Fachin.

A banda marcial da escola Maria José Valmarath e o Pelotão Mirim da Brigada Militar fizeram apresentações. O fogo simbólico também foi recebido pelo prefeito Léo Girardello, pelo vice-prefeito, Kéio Santos, e pelo médico sepeense. O vereador Lauro Ouriques representou o poder legislativo durante o ato.

Pouco antes de abrir oficialmente a Semana da Pátria, o prefeito enfatizou a escolha de Roberto Fachin como homenageado. “É uma honra para nós sepeenses ter a oportunidade de reconhecer sua história de vida baseada em trabalho e dedicação à comunidade”, sublinhou.

A semana da pátria continua com diversas atividades. Dentre elas, inaugurações de novos espaços em creches e a entrega oficial de um novo ginásio na escola Coronel Chananeco, no interior do município

Programação