Iniciativa arrecada cobertores para o Hospital Santo Antônio

Sensibilizada com a carência de cobertas, durante estada no hospital Santo Antônio, em São Sepé, a vereadora de Vila Nova do Sul, Luciane Andreazza gerenciou uma campanha de arrecadação de cobertores, mantas e edredons, para que fossem doados ao hospital.

Luciane é natural de São Sepé, eleita vereadora no município de Vila Nova do Sul, onde reside, atua e é conhecida por lutar as boas batalhas. A vereadora tem seu trabalho reconhecido assim como suas ações no que tange ao auxílio dos necessitados, estes fatores positivos fizeram com que a campanha liderada por ela obtivesse pleno êxito. Segundo a vereadora, que acompanhava o marido, o músico e empresário Celso Andreazza em uma breve estada no hospital de nossa cidade, que é também considerado o hospital de Vila Nova do Sul, devido ao convênio entre ambos os municípios, ao se deparar com a escassez de cobertas, recorreu aos amigos próximos, parentes, e manifestou seu desejo de ajudar, nas sessões da câmara, tudo em prol do assunto. E, não satisfeita usou sua página rede social (Faceboock) para divulgar ainda mais, esta necessidade tão urgente do hospital.

Com a ação, foram arrecadados 24 cobertores, mantas e edredons, já recebidos e entregues no hospital. A Entrega aconteceu na tarde desta terça feira-10, a vereadora salienta que ainda existem mais cobertas a serem encaminhadas, visto que algumas não foram recebidas ainda pela vereadora e familiares. “ O povo da Vila Nova é sempre receptivo, e já conhece o meu trabalho, daí o sucesso da campanha”, declarou a vereadora que ainda salienta, “ farei outras campanhas, quantas mais sejam necessárias, pois acredito que se estamos juntos nesta vida, devemos nos auxiliar uns aos outros, e assim garantir o sucesso e bem estar de todos e fiquei muito feliz ao saber que aqui em São Sepé já havia uma campanha de arrecadação também, acho que ações que se complementam só trazem benefícios e só agregam para amenizar as necessidades humanas.Gosto de ajudar as pessoas. Finaliza