Inspetoria de Defesa Agropecuária e PRF realizam barreira sanitária na BR-392

Na manhã desta segunda-feira (31) a Inspetoria de Defesa Agropecuária e a Polícia Rodoviária Federal realizaram uma barreira sanitária para fiscalização de veículos que transportavam animais e produtos de origem animal na BR 392. Participaram da ação, dois fiscais agropecuários e um técnico.

Foram fiscalizados 30 veículos de cargas de animais e produtos de origem animal (carne e derivados).

A barreira é a prática de vigilância que tem por objetivo fiscalizar o trânsito de animais e produtos de origem animal. Durante a barreira sanitária são conferidos aspectos sanitários e documentais das cargas em trânsito com o intuito de prevenir riscos de contaminação e disseminação de pragas e doenças ou evitando que elas ocorram.

Com o atual status de livre de aftosa sem vacinação no RS, essa prática será intensificada em todo o Estado, junto as fiscalizações a campo da propriedades rurais.

Fonte e Foto: Divulgação Farrapo