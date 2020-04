IPTU é prorrogado em Formigueiro

Considerando os efeitos causados pela pandemia de coronavírus, a Prefeitura de Formigueiro prorrogou o prazo para pagamento do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) de 2020. A alteração ocorreu através do decreto nº 4.594/2020, assinado pelo prefeito Jocelvio Cardoso nesta segunda-feira, 06.

Com o novo prazo, os moradores tem até o dia 30 de junho para realizar o pagamento em parcela única e receber o desconto de 10%. Também é possível quitar os débitos referentes ao IPTU e Taxas de Serviços Urbanos em até sete parcelas mensais, com a primeira vencendo em 30 de junho, e as demais no último dia de cada mês subsequente, até 31 de dezembro de 2020.

Apesar do município não possuir casos confirmados de coronavírus, a Administração Municipal entende que é necessário se adaptar aos reflexos econômicos causados pela crise e auxiliar a população durante o enfrentamento ao Covid-19.

O decreto está disponível no site da prefeitura.