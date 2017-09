Irmãs são presas em flagrante por roubo a Idoso

Na tarde desta quinta-feira (28), duas mulheres foram presas em flagrante por roubo qualificado. Segundo a Brigada Militar, Eglantina Pires Neves Neta e Jaiane Rosa Neves subtraíram mais de mil reais de Alcides de Souza Cardoso. O fato ocorreu na Avenida Getulio Vargas, esquina com a rua Camerino Corrêa – próximo ao Bar do Simon.

As informações dão conta que as mulheres estavam conversando com ele ao perceber a distração da vítima elas conseguiram subtrair o dinheiro. Segundo Alcides a quantia roubada chega a R$1.150,00 reais.

A Brigada Militar estava em patrulhamento quando avistou as duas mulheres correndo e ao mesmo tempo pararam um táxi. Ao tentar embarcar, ambas foram abordadas pelos Policiais. Percebendo a ação das duas, um dos policiais saiu procurando uma suposta vítima quando encontrou Alcides. Conforme a Brigada Militar foi encontrado com as irmãs RS 424,00 reais em mãos. O restante do valor não foi encontrado.

Em depoimento a Policia, elas contam que o dinheiro subtraído é o que foi encontrado com elas. As duas foram encaminhadas para a Delegacia de Policia onde serão presas e enquadradas por roubo qualificado.