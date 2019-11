Jaime Renck toma posse como vereador na Câmara de Formigueiro

O contabilista Jaime Renck tomou posse como vereador na sessão ordinária da última segunda-feira, dia quatro, no lugar de Giselda Bassan que solicitou licença do cargo por tempo indeterminado.

Jaime fez o juramento do vereador antes de ocupar seu espaço no plenário. Depois falou aos vereadores sobre a oportunidade que lhe foi dada de retornar à Câmara após 11 anos. “Já estava um pouco destreinado da atividade de vereador, mas é com satisfação que venho tomar posse nesse período, que ainda não sei quanto tempo é, mas enquanto estiver aqui, vim para somar, ajudar, para o bem do nosso município”, destacou o parlamentar.

Na eleição de 2016, Jaime Renck obteve 161 votos ficando na segunda suplência. Zuca, que foi o primeiro suplente abriu mão de assumir a vaga para dar espaço ao colega de partido.