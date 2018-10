Jair Bolsonaro é eleito Presidente do Brasil

Jair Messias Bolsonaro (21 de março de 1955) é um militar da reserva e político brasileiro, filiado ao Partido Social Liberal (PSL). É deputado federal desde 1991, atualmente em seu sétimo mandato, eleito pelo Partido Progressista (PP). Seu irmão Renato Bolsonaro e três de seus filhos também são políticos: Carlos Bolsonaro (vereador do Rio de Janeiro pelo PSC), Flávio Bolsonaro (deputado estadual do Rio de Janeiro pelo PSL e comandante da legenda no estado) e Eduardo Bolsonaro (deputado federal de São Paulo também pelo PSL)

Formou-se na Academia Militar das Agulhas Negras em 1977 e serviu nos grupos de artilharia de campanha e paraquedismo do Exército Brasileiro. Tornou-se conhecido do público em 1986, quando escreveu um artigo para a revista Veja criticando salários de oficiais militares. Por causa disso foi preso por quinze dias, mesmo tendo recebido cartas de apoio de colegas do exército. Foi absolvido dois anos depois.

Bolsonaro ingressou na reserva em 1988, com o posto de capitão, para concorrer à Câmara Municipal do Rio de Janeiro naquele ano. Foi eleito vereador pelo Partido Democrata Cristão, partido que seria extinto em 1993. Em 1990, candidatou-se a deputado federal pelo Estado do Rio de Janeiro. Foi o candidato mais votado, com apoio de 6% do eleitorado fluminense (464 mil votos), sendo reeleito por seis vezes. Durante seus 27 anos na Câmara dos Deputados, ficou conhecido por ter uma personalidade controversa, por conta de suas visões políticas populistas e de extrema-direita, que incluem a simpatia pela ditadura militar no Brasil (1964–1985) e a defesa das práticas de tortura por aquele regime.

Bolsonaro anunciou sua pré-candidatura à Presidência do Brasil em março de 2016 pelo Partido Social Cristão. Em janeiro de 2018, no entanto, anunciou sua filiação ao Partido Social Liberal (PSL), o nono partido político de sua carreira desde que foi eleito vereador em 1988. Sua campanha presidencial foi lançada em agosto de 2018, com o general aposentado Hamilton Mourão como seu vice na chapa. Ele se apresenta como defensor dos valores familiares. Em 7 de outubro, Bolsonaro ficou em primeiro lugar no primeiro turno das eleições presidenciais de 2018, com o candidato Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores (PT), em segundo.

Hoje, 28 de outubro de 2018, Bolsonaro foi eleito Presidente do Brasil quando a apuração chegou aos 94,44% dos votos apurados.

Jair Bolsonaro atingiu 55,54%, 55.205.640 dos votos válidos contra 44,46%, 44.193.523 votos de Fernando Haddad

Plano de Governo de Jair Bolsonaro

Saúde

O candidato do PSL divulgou em seu plano de governo e durante entrevistas cinco propostas principais para a área da saúde. Uma delas é o Prontuário Eletrônico Nacional Interligado, que inclui a informatização de postos, ambulatórios e hospitais para que todos os dados de pacientes sejam registrados de forma eletrônica, tornando o atendimento mais rápido e eficaz para a cobrança de desempenhos. Além disso, propõe manter o atual limite de gastos na saúde, e argumenta que mais ações poderiam ser feitas com o mesmo montante de verbas.

Além disso, Bolsonaro propõe criar um credenciamento universal de profissionais de saúde, para que toda a força de trabalho da saúde, como médicos e enfermeiras, possa ser utilizada pelo SUS. O plano diz que profissionais de educação física seriam incluídos no programa de Saúde da Família, e propõe a criação da carreira de Médico de Estado para atender áreas remotas e carentes do País. Medidas preventivas, como visita ao dentista, nos programas neonatais para combater a mortalidade infantil e reduzir o número de prematuros, também estão no programa.

Sobre o programa Mais Médicos, o presidenciável indica a necessidade de aprovação no Revalida, prova para médicos formados no exterior, antes da atuação dos profissionais no Brasil.

Educação

Para a área de Educação, Bolsonaro indica cinco principais propostas, entre elas a proibição da “ideologia de gênero” nas escolas, impondo o projeto Escola Sem Partido “sem doutrinação e sexualização precoce”. O candidato propõe ainda a diminuição no percentual de vagas para cotas raciais, mantendo as cotas sociais.

A ampliação do número de escolas militares em parcerias com as redes municipais e estaduais também está no plano de governo do presidenciável. Segundo a proposta, em dois anos cada capital do país passará a ter um colégio militar, caso seja eleito.

Outras duas propostas de Bolsonaro para a área é a inclusão das disciplinas “educação moral e cívica” e “organização social e política brasileira” no currículo escolar. Segundo o plano, a educação à distância desde o Ensino Fundamental. a forma de ensino “deve ser considerada como alternativa para as áreas rurais onde as grandes distâncias dificultam ou impedem aulas presenciais”.

Segurança

Os temas segurança e criminalidade estão entre os mais abordados pelo candidato a presidente do PSL. Nas propostas, Bolsonaro propõe reformular o Estatuto do Desarmamento para “garantir o direito do cidadão à legítima defesa”. Também no âmbito da reformulação, o plano de governo do presidenciável indica a redução da maioridade penal para 16 anos.

Garantir o “excludente de ilicitude” aos policiais, ou seja, impedir que sejam punidos caso matem alguém durante uma operação também está entre as sugestões caso seja eleito. No plano, o candidato cita que “policiais precisam ter certeza que, no exercício de sua atividade profissional, serão protegidos por uma retaguarda jurídica”.

O redirecionamento da política de direitos humanos, o fim da progressão de penas, saídas temporárias e audiências de custódia também estão entre as propostas, ao lado do investimento em equipamentos, tecnologia, inteligência e capacidade investigativa das forças policiais.

Emprego

A principal proposta de Bolsonaro para a área de emprego é a criação de uma nova carteira de trabalho, verde e amarela, de caráter voluntário. Com esse documento, o trabalhador que entra no mercado de trabalho escolhe dar preferência ao contrato individual com seu empregador, que prevalece sobre as regras da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que tiveram uma reforma no governo Temer.

O empregado ainda teria a opção, segundo a proposta, de manter um vínculo empregatício tradicional, com carteira azul. Além disso, poderia escolher a qual sindicato se filiaria, quando houver mais de uma opção.

Outra proposta para o tema é uma nova versão da Consolidação das Leis de Trabalho para o trabalhador rural, do campo.

Fonte: politica.estadao.com.br