Janir Machado é empossado presidente da Câmara de Vereadores

A sessão solene que deu posse ao novo presidente da Câmara, Janir Machado, reuniu familiares do vereador e autoridades no plenário Gaspar Martins, na manhã desta terça-feira, 2.

Janir foi conduzido a presidência após assinar o termo do ato de transmissão de cargo, juntamente com o vereador Werther Vargas, que agora assume a vice-presidência da casa.

Emocionado, Janir lembrou do início do seu início na política quando foi secretário de obras, no governo Cleri Schroder em 2005 e do apoio que recebeu do ex-prefeito. “Na época chegaram a questionar, um DJ se tornar secretário, mas com muita humildade construímos nosso trabalho e subimos degrau por degrau, graças ao incentivo de pessoas como o Cleri”, destacou o presidente, que também mencionou sua família. “Tenho meus maiores tesouros que são minha esposa e filha, que entendem minhas ausências mas que estão sempre do meu lado, me dando forças pra seguir em frente”, disse Janir. A mãe do vereador ficou emocionada quando ele se referiu ao pai, falecido no ano passado. “Hoje estão todos aqui, faltando apenas a figura dele que tanto me apoiou”, lembrou o vereador.

Werther Vargas em seu discurso ressaltou a harmonia entre os vereadores e o apoio ao novo presidente em seu trabalho durante este ano. “Vamos estar juntos trabalhando pela comunidade em conjunto com todos os nossos colegas”, destacou o vereador.

O prefeito em exercício, Marco Aurélio Cunha Santos, também se pronunciou durante a sessão, lembrando da boa relação entre os poderes.”É assim que devemos seguir, buscando o entendimento entre a Câmara e a Prefeitura e sabemos que com o Janir não será diferente”, afirmou ele.

Janir Machado foi eleito presidente em dezembro, em uma votação unânime. A eleição foi definida através de um acordo entre os parlamentares, que definiu a mesa diretora pluripartidária. Com isto, o vice-presidente será Werther Vargas Filho (PP), 2º vice-presidente, Élcio Teixeira (PMDB), 1º secretário, Paulo Nunes (PSB) e a 2º secretária, Zilca Camargo (PDT).