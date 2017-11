Jantar/show com Otelio Drebes tem convites disponíveis

Os convites para o jantar/show liderado pelo fundador das lojas Lebes, Otelio Drebes, já podem ser retirados pelos interessados. O evento do próximo dia 1º de dezembro promete uma noite especial no Clube Iguaçu, com direito a uma verdadeira lição de vida do homem que construiu uma das maiores empresas de varejo do Sul do Brasil. O evento é gratuito mediante a doação de 1kg de alimento não perecível.

Otélio tem percorrido cidades do RS com o objetivo de contar um pouco da sua experiência ao longo do tempo. Com 83 anos, sobra vitalidade e energia durante o diálogo que fala sobre família, valorização dos indivíduos, superação, estratégia e gestão de pessoas.

Os interessados devem retirar o convite previamente na Prefeitura de São Sepé. É necessário fazer a entrega do alimento no ato de retirada do ingresso. As doações serão encaminhadas para a Secretaria de Assistência e Habitação Social do município. De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Sandro Brum, será uma oportunidade dos microempreendedores individuais terem contato com um case de sucesso. “Além disso, vale ressaltar o aspecto social do evento, que irá beneficiar famílias carentes do município. Também quero agradecer à diretoria do clube Iguaçu, que compreendeu a natureza do evento e se somou como parceira da atividade”, destacou.