João Luiz integra Força-tarefa do PDT

O presidente estadual do PDT, deputado federal Pompeo de Mattos, esteve reunido na segunda-feira, dia 7, com lideranças partidárias para discutir as eleições municipais de 2020. A menos de um ano das eleições municipais, o foco do partido é ampliar o número de pedetistas eleitos em 2016, ano em que o PDT elegeu 78 prefeitos, 87 vice-prefeitos e 743 vereadores e para isso traçou uma estratégia que coloca metas de filiações e de pré-candidaturas.

Conforme o presidente Pompeo, o partido estará presente em 95% das disputas municipais do Estado. “É fundamental que a gente se apresente para o eleitor, que vê no PDT a alternativa para um Governo focado na Educação e nas pautas sociais. Estaremos com o PDT na urna eletrônica, porque time que não joga, não tem torcida”, revelou. Para mobilizar as filiações e pré-candidaturas no interior, a sigla organizou uma Força-tarefa que conta com o sepeense João Luiz Vargas. “Fui colega do João na Assembleia e sempre que a gente tinha algum problema de articulação política era ele que era chamado. Tenho certeza que a experiência dele, tanto como vereador, prefeito, quanto agora, como pré-candidato, será fundamental para dar o arremate na escolha dos quadros do partido para a disputa de 2020”, revelou Pompeo.

Embora seja um dos pré-candidatos a prefeito de São Sepé, conforme indicação do Diretório Municipal, João Luiz participará do grupo criado pelo partido para as discussões da eleição em outros municípios também. “Com o passar do tempo, vamos acumulando certa bagagem que pode ajudar o partido. Isso também ajuda nosso projeto em São Sepé. O objetivo é colocar o PDT como alternativa a governos que não investem no povo e discutir projetos que dão certo, para replicarmos nos nossos planos de governo. Se fui chamado para ajudar, vou colocar esse chamamento também como missão”, esclareceu João Luiz.