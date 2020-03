Jornal A Fonte lança edição especial

Tendo como cenário a pandemia de Coronavírus, e atendendo a solicitação das autoridades locais, a Empresa Jornalística A Fonte Ltda informa, que adotou alterações nas edições impressas do Jornal A Fonte.

No intuito de continuar informando aos leitores e patrocinadores disponibilizamos, no link abaixo, uma edição extra do semanário, contendo as principais notícias da semana, entretenimento, coluna social especial, horóscopo e muito mais. O material foi colocado a disposição de todos os assinantes e também postado de forma aberta nas mídias sociais, visando atingir um numero maior de leitores. Tão logo seja possível, retornaremos com nossa edições impressas normais.

A medida atende ao decreto nº 4.104, da prefeitura local, que visa a prevenção e o controle da pandemia e a nossa compreensão de que tais medidas são de extrema necessidade para o controle da situação.

CONFIRA A EDIÇÃO ESPECIAL NO LINK ABAIXO: