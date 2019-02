Jovem de São Sepé organiza ações para ajuda aos necessitados

Catástrofes ou eventos desagradáveis específicos vitimam pessoas ou animais todos os dias a toda hora. Entretanto, quando acontecem eventos catastróficos de larga escala é que campanhas de solidariedade surgem de todos os lados, agrupando pessoas em prol da causa. Existe no ser humano o desejo de ser útil e de amenizar a dor do outro. É com o intuito de deixar uma janela constantemente aberta para aqueles que querem ajudar o irmão, que surge em São Sepé, um ponto de luz. Trata-se da jovem Fernanda Vasconcelos que está arrecadando doações para famílias carentes e entidades assistenciais do município.

Fernanda Vasconcelos relata que sempre gostou de ajudar as pessoas. “Quando eu soube da tragédia em Brumadinho, eu comecei a arrecadar alimentos e outros itens, e a ideia inicial seria levar até o shopping Praça Nova de Santa Maria, eles estavam recebendo doações. Mas no domingo eu soube que o centro de Defesa Civil de Minas Gerais havia cancelado os recebimentos, pois o número de doações estava muito alto. Então para não perder o que já tínhamos arrecadado, resolvi focar ainda mais nas pessoas necessitadas daqui”, explica Fernanda. “E com este espírito de amor ao próximo resolvemos ampliar nosso campo de ação e tornar permanente o nosso olhar sobre os mais necessitados ou entidades assistenciais”.

A primeira ação está marcada para o dia 8 de fevereiro no Paulinhu’s Restaurante e Pizzaria. Na oportunidade haverá um show com arrecadação de donativos para ajudar Edir Moraes, que perdeu tudo em um incêndio no Bairro Kurtz, e em benefício do Centro Municipal de Atendimento ao Autista de São Sepé.

O show começa às 22h terá animação da Dupla Segunda Estação, com Fernanda Vasconcelos e Dionathan Figueira. No show, o público poderá levar doações de alimentos não perecíveis, itens de higiene, roupas e materiais escolares. Para ajudar, entrar em contato com Fernanda Vasconcelos pelo fone (55) 99957-4968.