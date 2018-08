Jovem é assassinado no bairro Pontes

A rua João Henrique Frantz, Bairro Pontes, foi palco de um assassinato na noite deste domingo, 12, por volta das 23 horas. Patrick Alves Oliveira, conhecido como “Pulguinha”, foi atingido por pelo menos cinco disparos de arma de fogo.

De acordo com relatos, um carro, não identificado com placas de fora do município, teria parado em frente a residência onde Patrick se encontrava com mais três pessoas. Um homem teria descido do automóvel e chamado por “Pulguinha” que foi até a janela, momento em que recebeu os disparos. O assassino ainda disparou vários tiros para dentro da residência, onde um menor com iniciais V.B. foi atingido por um dos disparos na altura da cintura. O menor foi levado ao Hospital Santo Antônio e após para o Hospital Universitário em Santa Maria. As outras duas pessoas conseguiram fugir sem serem atingidas. Patrick morreu na hora.