Jovem escritor sepeense será patrono da Feira do Livro 2021

Entre as diversas programações e eventos que estão sendo programados pela Fundação Cultural Afif Jorge Simões Filho e Secretaria Municipal de Educação (SMEd), está o mês de Novembro, mês da cultura em São Sepé, com as atividades do Festival de Dança, Consciência Negra e diversidade e a Feira do Livro do 2021.

Nesta segunda-feira, 16 de agosto, estiveram reunidos, na sede da Fundação Afif, os diretores da instituição Lucas Cirolini e Sofia Correa, o Presidente e Vice Prefeito, Fernando Vasconcellos e a professoras Márcia Aires, Secretária de Educação e Rúbia Cante, coordenadora de Linguagens. Na ocasião, foi feito o convite, ao jovem Maurício Rosa de Souza, para ser o Patrono da Feira do Livro 2021.

Maurício Souza, tem 32 anos, é formado em Física pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), chegou a cursar mestrado em geofísica no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), em São José dos Campos (SP), mas viu que sua paixão mesmo é a literatura, decidindo investir no mundo da escrita e da imaginação. Entre suas obras, os romances “Uma Receita para a Liberdade” e “Doce Sofia”.

Para Souza, “O caminho sempre foi muito difícil, mas vale muito um reconhecimento desses, é reflexo da minha resiliência, pois estou sempre pronto, aceitando os desafios”.

Na próxima semana, o calendário dessa e de outras programações deve ser divulgado.