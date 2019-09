Jovem morre afogado em pescaria em Formigueiro

Um jovem de 19 anos morreu afogado na manhã deste domingo em uma lagoa no Passo de Estiva, em Formigueiro. O corpo da vítima foi identificado como Ruan Cardoso Rodrigues.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros de Restinga Sêca, a corporação recebeu um chamado por volta das 8h e se deslocou ao local para fazer as buscas. Depois de fazer buscas superficiais ao local, o corpo foi encontrado por volta das 10h20min.

Ainda, segundo os Bombeiros, o jovem estava pescando com um amigo e acabou se afogando ao entrar na água para colocar uma rede. Ele era morador do município de Formigueiro.

De acordo com o tio da vítima, Tiago Dalvan Figueiredo Cardoso, 38 anos, Ruan gostava de laçar em rodeios e tinha muitos amigos no meio tradicionalista. O tio está organizando um cortejo na manhã desta segunda-feira com cavalarianos dos CTGs Querência do Verde, de Santa Maria, Coxilha Verde e Carreteiro do Pago, de Formigueiro, em homenagem ao jovem.

– Ele era muito querido. Todos queriam bem – contou Tiago.

O corpo foi encaminhado para necropsia em Santa Maria.

