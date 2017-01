ATUALIZADA – Jovem sofre apagão e colide em veículo parado

Durante a tarde desta terça-feira (17), um jovem ficou ferido após o carro em que conduzia ter colidido na traseira de um outro automóvel que estava estacionado na rua Coronel Chananeco no centro da cidade.

Segundo a Brigada Militar, o veículo Ford Fiesta trafegava pela rua quando atingiu o veículo do ex-vereador Nassif Schmidt, que estava estacionado.

Conforme informações dos familiares do jovem Mateus Cunha, motorista do veículo Ford Fiesta, o mesmo teria passado mal e perdido os sentidos, vindo a perder a direção e colidir com o automóvel. Ele foi encaminhado ao Hospital Santo Antônio e examinado. “O Mateus passou mal e teve um apagão. Ele saiu da frente da casa dele e andou poucos metros até o local”, explica Renata Gazen, namorada de Mateus.

Com o impacto, o automóvel Gol foi arrastado sobre a calçada sem ferir mais ninguém.