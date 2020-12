Jovens são apreendidos com drogas, arma, munição e dinheiro

Em ações investigadas pelo Setor de Investigação da Delegacia de Polícia de São Sepé, agentes da Brigada Militar prenderam por volta do meio-dia de quarta-feira, 02, na Rua Dr. Lauro Bulcão, próximo a ponte, no bairro Kurtz, dois jovens, de 17 e 19 anos, armados e com grande quantidade de drogas, balança de precisão, dinheiro e munições.

Sendo dado voz de prisão, os jovens foram encaminhados a Delegacia de Polícia onde foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante (APF).