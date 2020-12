Juiz Francisco Schuh Beck divulga nota se despedindo da comarca de São Sepé

No dia 14 de dezembro de 2020 deixo a jurisdição da 1ª Vara da Comarca de São Sepé, da qual sou titular desde abril de 2018, em razão da minha promoção para a 1ª Vara Cível da Comarca de São Borja/RS.

Nesses dois anos e oito meses busquei exercer jurisdição com imparcialidade, prudência, honestidade e espírito público. O horizonte foi sempre o bem comum, consistente na entrega da Justiça devida em cada caso concreto. Falhas e equívocos, próprios da fraqueza humana, à minha culpa pessoal tocam. Os méritos do trabalho realizado, por outro lado, são do corpo abnegado e competente de servidores públicos que comigo ombrearam nesse período. Prestam, os servidores do Poder Judiciário da Comarca de São Sepé, serviço público de excelência, mesmo dispondo de estrutura precária e remuneração insuficiente.

Tais méritos, frutos do atuar indormido de todos os servidores, podem ser também expressos em números. Nesse período:

a) foram proferidas 4.936 sentenças, dessas, 1.643 sentenças de mérito, em processos cíveis e criminais;

b) foram realizadas 1.054 audiências, com a oitiva de 1.612 partes e testemunhas em Juízo;

c) foram expedidos 132 mandados de prisão.

Busquei, além disso, manter cordiais relações institucionais com os demais Poderes constituídos, órgãos públicos, imprensa e entidades privadas.

Com os advogados e com a Subseção local da OAB primei sempre pelo diálogo aberto e pela pronta disposição em ouvir, atendendo sempre a todos os que me procuraram.

Ao Ministério Público, à Defensoria Pública, à Polícia Civil e à Brigada Militar, instituições com as quais a convivência é cotidiana, registro meu especial agradecimento pelo trabalho sempre profissional e abnegado.

A 1ª Vara ficará, a partir de 15 de dezembro de 2020, em regime de substituição, sob a competente jurisdição da Dra. Bruna Casagrande Siebeneichler. Ainda não há previsão para a assunção de novo titular.

À cidade e à população de São Sepé registro sincero agradecimento pelo acolhimento a mim e à minha família. Aqui residimos por dois anos e oito meses, e aqui nos sentimos em casa.

São Sepé, 04 de dezembro de 2020.

Francisco Schuh Beck,

Juiz de Direito.