Juíza assume 2ª Vara da Comarca de São Sepé

Dra. Bruna Casagrande Siebeneichler

O Poder Judiciário informa que a partir de hoje, 13/04/2020, assume como titular da 2ª Vara Judicial da Comarca a Dra. Bruna Casagrande Siebeneichler. A Vara encontrava-se vaga após a transferência da Dra. Marcela Pereira da Silva para a Comarca do Alegrete em novembro de 2019. Além da titularidade da 2ª Vara, a Dra. Bruna assumirá também a Presidência dos Juizados Especiais Cível e da Fazenda Pública.

A Dra. Bruna Casagrande Siebeneichler é natural de Ijuí/RS, e formada pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (Unijuí). Exercia o cargo de Analista Judiciário no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios até ser aprovada no concurso público da Magistratura Gaúcha e tomar posse como Juíza de Direito em novembro de 2017. Foi Juíza designada na 1ª Vara Criminal de Viamão/RS e, desde setembro de 2018, era Juíza Titular na Vara Judicial da Comarca de Iraí/RS.

A solenidade de posse que estava prevista foi cancelada em razão da pandemia da COVID-19.