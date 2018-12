Juíza de São Sepé ministrará curso sobre adoção

Adoção é “o ato jurídico pelo qual se estabelece, independentemente de procriação, o vínculo da filiação.”

Com o objetivo de esclarecer e incentivar os caminhos para a adoção, a Juíza da comarca de São Sepé, Drª Marcela Pereira da Silva ministrará curso sobre o tema.

No final do ano de 2017, o Presidente Michel Temer sancionou a Lei n° 13.509/2017, que trouxe alterações a diversas legislações quanto ao tema de adoção. Dentre as novidades, destacam-se os novos prazos e procedimentos para o trâmite dos processos de adoção, menores do que aqueles previstos anteriormente no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) além de um procedimento mais simplificado para entrega voluntária de crianças e adolescentes à adoção.

A nova lei também trouxe alterações às legislações trabalhistas, estendendo aos pais adotantes as mesmas garantias que pais biológicos possuem, por exemplo o direito à licença maternidade, intervalos para amamentação da criança adotada durante a jornada do trabalho e estabilidade no emprego durante o período de adoção provisória.

Com isto, o legislador busca incentivar e agilizar o procedimento de adoção, tornando-o menos burocrático para todos os envolvidos, seja quem pretende adotar ou quem deseja entregar seu filho ou filha à adoção.

A adoção é o procedimento legal no qual uma criança ou um adolescente se tornam filhos de uma pessoa ou de um casal, com os mesmos direitos que um filho biológico.

A juíza da 2ª Vara do Fórum de São Sepé e responsável pela Vara da Infância e Juventude, Draª Marcela Pereira da Silva, vai ministrar um curso preparatório para adoção , nesta sexta-feira, 14 de dezembro, a partir das 9h, no Auditório da Fundação Cultural Afif Jorge Simões Filho, Rua Plácido Gonçalves, 1508, em São Sepé. As inscrições podem ser feitas pelos telefones, 55 3233 1717 e 3233 1335.

Podem participar as pessoas interessadas na adoção e outras que desejaram conhecer melhor os procedimentos. Para participar, é necessário estar habilitado. A habilitação dever ser feita no Juizado da Infância e Juventude da sua cidade ou comarca, com o preenchimento do requerimento e a entrega da seguinte documentação:

-Cópias autenticadas de certidão de nascimento ou casamento, ou declaração de união estável;

-Cópias da cédula de identidade e inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas;

-Comprovante de renda e domicílio;

-Atestados de sanidade física e mental (pode ser expedido por qualquer médico, independentemente da especialidade. O atestado deve ser individual para cada requerente);

-Certidão Judicial Criminal negativa de 1° grau;

-Certidão Judicial Cível negativa de 1° grau;

-Uma foto dos pretendentes (individual ou casal).