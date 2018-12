Juízes apresentam balanço de 2018

Na tarde desta sexta-feira, 14, os Magistrados da Comarca de São Sepé, Francisco Schuh Beck, titular da 1ª Vara Judicial, e a Dra. Marcela Pereira da Silva, titular da 2ª Vara Judicial, promoveram um encontro com a imprensa local, na reunião, foi apresentado um balanço dos trabalhos realizados durante o ano de 2018, no período compreendido entre os meses de janeiro à novembro, com destaque para a diminuição do número de processos tramitando na Comarca.

A Reunião aconteceu no Fórum local e teve a presença do vice-presidente da OAB de São Sepé, Leonardo Ineu. Conforme os dados apresentados, a Comarca local teve 4.979 novos processos ajuizados e encerrou outros 6.610 que estavam em tramitação, no período citado. Os Magistrados prolataram 4.064 sentenças. Dessas, 1.214 foram sentenças de mérito cíveis e criminais. Foram prolatadas 106 sentenças criminais condenatórias, com imposição de pena, e mais 12 sentenças de pronúncia, remetendo acusados a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Os Magistrados realizaram pessoalmente 1.312 audiências de conciliação e instrução e julgamento, ouvindo ao total 1.381 partes e testemunhas. Foram submetidos a julgamento, pelo Tribunal do Júri, 10 acusados de crimes dolosos contra a vida.

Encontram-se presos, atualmente, por ordem dos Juízes da Comarca, 61 acusados, entre prisões preventivas, temporárias e definitivas.

No âmbito dos juizados especiais criminal, cível e da fazenda pública, foram realizadas ainda 1.103 audiências de conciliação e instrução por juízes leigos e conciliadores, sempre sob a supervisão dos Magistrados;

Os três Oficiais de Justiça que atuam na Comarca de São Sepé cumpriram cerca de 6.900 mandados de citações, intimações, cientificações, penhoras, avaliações, prisões civis, entre outros.

Permanecem em tramitação na Comarca cerca de 11300 processos.

“Tais números de produtividade somente foram alcançados em razão do “empenho abnegado, indormido e altamente profissional dos 13 servidores de carreira, três Oficiais de Justiça, 10 estagiários, uma juíza leiga, dois conciliadores e oito profissionais terceirizados que atuam na Comarca e auxiliam, diuturnamente, os dois Magistrados na função fim do Poder Judiciário: distribuir a Justiça a todos os que batem à porta do Fórum”.

O Demonstrativo tem o propósito de trazer uma resposta para a comunidade, a cerca dos trabalhos desenvolvidos pela equipe da Comarca de São Sepé. Outro ponto salientado na reunião, foi a informação de que melhorias, tanto no atendimento, quanto nas condições físicas do Fórum, estão em agendas futuras, sobretudo a melhoria na questão da acessibilidade, que é uma demanda que se encontra em atraso. Esta, já se encontra em fase de conclusão.