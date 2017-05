Jurídico Municipal mantém decisão da Secretaria de Esportes

Polemica envolvendo agressão a arbitro durante partida do Campeonato Municipal de Futebol de Campo para no Jurídico Municipal.

Santos F.C. entrou com uma ação no Jurídico Municipal na manhã de sexta-feira (05), contra determinação da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – SMEL. A ação envolve a decisão tomada sobre o fato ocorrido no jogo do ultimo domingo, 30 de abril, entre Santos e Alucinados por Futebol. Durante a partida o jogador Gildomar Guedes foi expulso, e após teria agredido um dos integrantes do trio de arbitragem, fazendo com que a partida fosse encerrada pelos árbitros.

Durante a semana, a SMEL emitiu uma nota de esclarecimento, na qual dizia que a equipe do Alucinados por Futebol não seria excluída da competição, por ter sido um fato isolado, envolvendo somente um jogador. Segundo a nota, o Art.4° do regulamento disciplinar diz que quando mais de um integrante da equipe praticar a agressão contra a arbitragem, a mesma será eliminada da competição. “Baseado neste artigo, decidimos que os dez minutos finais do jogo terão que ser ainda jogados. Não podemos considerar o tempo de jogo porque o mesmo foi encerrado devido à questão pessoal do árbitro, sendo que a agressão foi um ato de um só jogador”, explica Humberto Stodutto, secretário de Esportes.

Após nota divulgada, a direção do Santos F.C. divulgou que estaria retirando sua equipe da competição, não aceitando a decisão tomada pela SMEL e entraria com recurso junto ao Jurídico Municipal para rever a determinação. A diretoria do Santos, através de recurso, solicitou a eliminação da equipe do Alucinados, alegando que a mesma foi a causadora do encerramento do jogo. Os santistas citaram os artigos 10º e 11º, no qual se refere que a partida só pode ser interrompida por falta de segurança ou por conflitos graves em campo. Segundo Rogério Rosso, foi o que aconteceu. “Sendo assim, o parágrafo primeiro do artigo 10º diz que a equipe que causar esta infração deverá ser excluída da competição”, ressalta Rosso.

Na decisão final do Procurador Jurídico do Município, Cláudio Adão Amaral de Souza, cita que: “A agressão física como bem exposta no pedido de parecer e pelo relatório do árbitro foi praticada somente pelo atleta Gildomar Guedes. Fato este que não autoriza a eliminação da equipe Alucinados por Futebol, pois apenas um integrante da equipe praticou o ilícito”.

Neste caso, a diretoria da equipe do Santos comunicou que estará retirando o time da competição. “Estou retirando o Santos do campeonato e demais competições organizadas pelo município. Entendemos que alguém deu causa a interrupção do jogo e este alguém pertence a equipe infratora”, finaliza Rogério Rosso, dirigente da equipe santista.

Segundo o secretário de esportes Humberto Stodutto, a determinação é que ocorra o fim da partida entre Santos x Alucinados por Futebol, conforme determinação do Jurídico Municipal. Caso ocorra a desistência da equipe do Santos da competição, através de oficio, neste domingo (07), será realizada a partida entre Alucinados por Futebol x Santo Antônio, às 13h e 30min.